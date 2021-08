VIDEO Večný problém pri zohrievaní v mikrovlnke: Časť jedla je teplá, časť studená! Trik, ako tomu zabrániť

Dvadsaťdvaročná Isabella Avilaová z Kalifornie očarila ľudí na TikToku svojím videom, v ktorom ponúka užitočný tip pri používaní mikrovlnnej rúry. Poukázala pritom na bežnú chybu, ktorú robí väčšina ľudí, a ktorá vedie k nerovnomernému zohrievaniu jedla.

Zdroj: thinkstock.com

Ak sa aj vám stáva, že jedlo môžete ohrievať hoci aj päť minút a stále nie je dostatočne teplé, zbystrite pozornosť. Podľa Isabelly to môže byť spôsobené tým, že tanier umiestňujete do stredu mikrovlnky, pričom v skutočnosti by ste ho mali položiť na jej okraj. "Mal by byť na okraji, aby sa skutočne mohol otáčať a ohriať rovnomerne," vysvetlila.

Ľudia si túto radu nevedia vynachváliť a mladej TikTokerke ďakujú za jej zdieľanie s ostatnými. To však nie je všetko; Avilaová ďalej prezradila, ako sa dá rovnomerne ohriať v mikrovlnnej rúre viac ako jeden tanier. "Dajte do rúry hrnček, aby ste mohli rozložiť výšku. Jeden tanier tak položíte klasicky do mikrovlnky a druhý na hrnček," hovorí. Video sa odvtedy stalo senzáciou, čo naznačuje, že veľa ľudí "zápasí" s jedným z najzákladnejších kuchynských spotrebičov.

