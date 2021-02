VIDEO Neuveriteľný trik: Mladík ukázal, ako sa dá vymaľovať stena za 30 sekúnd, ľudia sú v úžase

Zdroj: Youtube/JP Today News

NEW YORK - Namaľovať celú stenu za pol minúty bez toho, aby ste namočili valček do farby, sa zdá byť nemožné. V skutočnosti sa to ale dá a tento muž pozná trik. Na TikToku sa objavilo video, ktoré ľuďom vyráža dych. Niektorí dokonca tvrdia, že by muža okamžite najali na farbenie stien v ich dome.