FOTO Najväčší biologický útok v histórii USA: Spáchalo ho hnutie hippies! Viac ako 700 mŕtvych

V 70. rokoch 20. storočia sa Bhagwan Shree Rajneesh stal vodcom hnutia Rajneeshees vo svojej domovskej krajine - Indii. Postoj k sexualite ako aj masívne odmietanie platiť dane postavili kult do rozporu s tamojšou konzervatívnou vládou. Začiatkom 80. rokov členovia hnutia utiekli do Spojených štátov. Usadili sa na 64 000 hektárov veľkom ranči v centre Oregonu. Vodcovia kultu si však pri kúpe pôdy neprečítali malé písmená v zmluve. Napriek tomu, že pozemok vlastnili, nemohli na ňom stavať čokoľvek, čo chceli, ani nasťahovať toľko ľudí, koľko by chceli. Na to by totiž potrebovali povolenie miestnych úradov. To bol trochu problém, pretože s miestnymi obyvateľmi nevychádzali práve najlepšie.

Stúpenci hnutia Zdroj: profimedia.sk

Nástup agresie

Keď nevyšli pokusy o diplomaciu, pristúpili predstavitelia Rajneeshees k agresívnejšej taktike v snahe presadiť si svoje. Ich prvý krok zahŕňal voľby v neďalekom meste Antelope, ktoré malo len päťdesiat obyvateľov. To im umožnilo získať právomoci, ako napríklad mať vlastnú políciu, ktoré obyvateľov neskutočne dráždili. Premenovali mesto na "Rajneesh", pričom miestnemu recyklačnému stredisku udelili prezývku "Recyklačné centrum Adolfa Hitlera".

Centrum Rajneeshees v Antelope Zdroj: profimedia.sk

Počet členov kultu ale nestačil na to, aby prevážili hlasy v celom okrese Wasco, takže ich povolenie na rozšírenie bolo opakovane zamietnuté. Vedúci predstavitelia sa následne rozhodli spáchať niekoľko podvodov s voličmi, po ktorých nasledovala biologická vojna a niekoľko pokusov o vraždu. Najprv sa pokúsili zmanipulovať hlasovanie tým, že ľuďom bez domova poskytli útočisko a jedlo na oplátku za hlasovanie za svojich zvolených kandidátov. Aby boli počas pobytu na ranči pod kontrolou, existujú dôkazy o tom, že miestny chemik otrávil ich pivo antipsychotikom Haldol. Vláda sa tejto schémy chytila ​​a predložila doložku, ktorá vyžaduje pobyt v oblasti najmenej dvadsať dní pred hlasovaním.

Pamflet vodcu kultu Zdroj: profimedia.sk

Prvá a druhá vlna otravy

Ako sa ale ukázalo, na ranči Rajneesh pestovali patogénne baktérie. Mali tak k dispozíci vlastné toxikologické laboratórium, v ktorom testovali rôzne jedy. Jeden z prvých zlovestných plánov zahŕňal zabitie miestnych bobrov, ich rozdrvenie na mulč a následné použitie tohto mulča na znečistenie mestského zásobovania vodou. Od tohto ale upustili a namiesto toho použili Salmonella typhimurium - kmeň baktérií, ktorý nevzbudzuje takú veľkú pozornosť. Najprv otrávili volebných komisárov z Wasca. Kult následne kontaminoval salmonelou bary v miestnych reštauráciách. "Počas prvej vlny bolo jedenie makarónov, zemiakov, fazule alebo hrachového šalátu spojené s chorobou. Počas druhej vlny bol dresing z modrého syra spojený s chorobou," píše sa v správe.

Vyšetrovaním sa zistilo, že hygienické postupy v postihnutých reštauráciách neboli nedostatočné. Trvalo však roky, kým odborníci ohnisko výskytu spojili s miestnou sektou. Medzitým sa hnutie pokúsilo o atentát na úradníkov. Hromadná otrava zostáva podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb najväčším biologickým útokom v histórii USA so 751 obeťami od novorodencov po ľudí vo veku 87 rokov.