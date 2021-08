Lekárka zverejnila alarmujúce VIDEO z JIS-ky: Výstraha pre túto skupinu ľudí! Čoraz horší priebeh COVIDU

Lekárka z Arkansasu, Sonal Bhaktaová, zdieľala videá pacientov, ktorí bojujú s ochorením COVID-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) v nemocnici Mercy Hospital Northwest Arkansas. Bhaktaová natočila dvoch mužov z „veľmi odlišných oblastí života“, pričom obaja sú napojení na pľúcne ventilátory.

Žiadny z mužov nebol pred nákazou vírusom očkovaný. Jedným z mužov je 51-ročný otec dvoch detí, ktorý pracuje ako strážca zákona a druhým je 40-ročný muž, ktorý je zakladateľom neziskovej organizácie. Bhaktaová vysvetlila, že chce ukázať realitu toho, čo znamená vážne ochorieť na COVID-19. „Je to srdcervúce. Je to srdcervúce pre naše sestry, našich respiračných terapeutov, našich lekárov. Vidíme, že sa tomu dá predísť. A láme nám srdce, že ľudia nechápu, že očkovaním sa tomu dá predísť,“ prezradila Bhaktaová.

Lekárka zároveň tvrdí, že v nemocnici zaznamenali veľký príliv pacientov s COVID-19 a čísla stále rastú. „Sú mladší, sú chorí a častejšie vyžadujú ventilátor... Vytvára to veľa zúfalých situácií, veľa kritických personálnych problémov,“ povedala Bhaktaová. Tento nárast inšpiroval Bhaktaovú k tomu, aby začala s filmovaním, aké to je liečiť pacientov na JIS, ktorí pochádzajú zo širokého spektra prostredí. „Je ťažké pochopiť realitu situácie, pokiaľ ju nevidíte a nežijete. Sú to rodičia, majú doma deti [a] mnohí sa nemôžu vrátiť domov. Mám pocit, že niektorí ľudia nerozumejú tejto predstave. To je jeden z aspektov, na ktoré som chcela ukázať,“ vysvetlila.

Vo videu, ktoré bolo natočené 5. augusta, figuruje 51-ročný pacient na pľúcnej ventilácii, ktorý je dvojnásobným otcom a strážcom zákona. Nemenovaný muž nebol očkovaný, ale jeho manželka už v čase natáčania videa dostala prvú dávku a plánuje ísť aj na druhú dávku. „Bohužiaľ je v súčasnosti veľmi kriticky chorý. Je na ventilácii a tiež na dialýze. Má len 51 rokov,“ povedala Bhaktaová vo videu.

Video sa potom prepne na iného pacienta s COVID-19 na ventilátore, 40-ročného otca 11-ročnej dcéry, ktorý tiež nebol očkovaný. Bhaktaová hovorí, že tento muž je zakladateľom a prezidentom neziskovej organizácie, rád navštevuje preteky, pomáha druhým a trávi čas so svojou rodinou a priateľmi. Bhaktaová dúfa, že video dostatočne ukazuje potrebu a nutnosť vakcinácie nielen u starších ľudí, ale aj u mladších. Ťažký priebeh COVID-19 môže totiž postihnúť kohokoľvek. „Prosím, dajte sa zaočkovať. Vakcína je bezpečná. Urobte to pre ostatných,“ dodala Bhaktaová.