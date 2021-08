VIDEO Narazil do jej zaparkovaného auta a zdrhol: Za stieračom si našla TOTO a zostala v šoku

Zdroj: TikTok/@isanaguy

Na ženu, ktorá sa vrátila k svojmu vozidlu na parkovisku pred supermarketom, čakali dve prekvapenia. Najskôr s hrôzou zistila, že jej niekto vrazil do auta a poškodil jej pravú prednú stranu. Vzápätí našla za stieračom dve čokoládové tyčinky a odkaz s vysvetlením: „Prepáčte, že som vám zničil auto. Nemôžem si dovoliť opravu, ale tu je namiesto toho čokoláda :).“

Šokovaná vodička zdokumentovala svoju skúsenosť v TikTok videu, ktoré zverejnila pod názvom „Aký milý človek“ a jej príspevok si už pozrelo viac ako 4,7 milióna divákov. „Na odkaze budú odtlačky prstov! Odneste ho niekam, aby zistili, kto vám to urobil!“ odporúča podľa portálu mirror.co.uk jeden z nich. „Bolo by lepšie, keby vinník iba odišiel. Toto je zlý vtip,“ uvádza ďalší. „Myslím, že by som toho človeka našiel a napchal by som mu tú čokoládu do krku,“ pridáva sa iný.