FOTO Majiteľ pri prerábke krčmy objavil v stene časovú kapsulu: Nečakaný odkaz a ospravedlnenie!

RADSTOCK - Tieto steny nemajú uši, no napriek tomu skrývajú tajomstvá. Muž vo Veľkej Británii nedávno objavil v múroch svojej krčmy ukrytú časovú kapsulu zo sedemdesiatych rokov minulého storočia. Keby sa nepustil do rekonštrukcie budovy, pravdepodobne by tieto pamätné predmety nikdy neodhalil.

Toby Brett vlastní jedenásť rokov spoločnosť Holcombe Farmshop and Kitchen v anglickom meste Radstock. To, čo sa skrývalo v múroch podniku, však objavil až nedávno počas rekonštrukcie dvesto rokov starej budovy. V múroch totiž náhodou narazil na časovú kapsulu starú päťdesiat rokov. Obsahovala cenník z roku 1971, niekoľko polpencoviek, známky, výplatnú pásku, staré pivné podložky a daňové disky z automobilov. "Bolo celkom vtipné vidieť cenník z roku 1971 pre pivovar Wadworth, ktorý existuje dodnes. Odvtedy sa to určite trochu zmenilo," skonštatoval majiteľ.

Zdroj: profimedia.sk

Ďalej uviedol, že osoba, ktorá v múroch kapsulu zanechala, dokonca napísala poznámku, v ktorej sa ospravedlňuje za to, že ponechala iba polpencovky. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o jedného z predchádzajúcich majiteľov podniku, keď v 70. rokoch realizoval renováciu. List v časovej schránke vysvetľuje, že predchádzajúci majiteľ E. Pockson vykonal v roku 1973 viacero veľkých úprav budovy pomocou firmy Oakhill Brewery Development, dnes už neexistujúceho developera nehnuteľností.

Súčasťou kapsuly bola aj poznámka z 13. júla 1973, podpísaná Pocksonom, v ktorej muž odkázal súčasnému vlastníkovi veľa šťastia. Pockson vložil do schránky niektoré zo svojich identifikačných kariet. "Páči sa mi, že jasne myslel na to, že by to niekto v budúcnosti mohol nájsť. Je pekné, že to niekto takto predvídal," prezradil Brett. Nájdené veci následne vystavil v interiéri krčmy, aby si ich mohli prezrieť aj zákazníci. Niekoľko polpencoviek dokonca zalial do čírej živice.