Vedci identifikovali 14 žijúcich potomkov rodiny Leonarda da Vinciho: Žijú v tomto regióne

Výskum je súčasťou projektu DNA Leonarda da Vinciho, ktorého cieľom je potvrdiť, že predpokladané pozostatky sú skutočne jeho, a tiež lepšie pochopiť Vinciho mimoriadny talent a vizuálnu vnímavosť pomocou genetických asociácií. Výsledky výskumu podľa autorov štúdie "pomôžu vedecky preskúmať korene tohto génia, zistiť informácie o jeho fyzických schopnostiach a taktiež o jeho možnom predčasnom starnutí, o tom, že bol ľavák, o jeho zdraví a možných dedičných chorobách. Takisto môžu pomôcť vysvetliť isté osobité zmyslové vnímanie, ako napríklad jeho mimoriadne zrakové schopnosti a synestéziu".

Zdroj: Getty Images

Žijú v Toskánsku

Vedci zhromaždili údaje z historických dokumentov vo verejných a súkromných archívoch a priame výpovede potomkov rodiny Leonarda da Vinciho. O žijúcich potomkoch poskytli málo informácií, aby chránili ich súkromie. Vedci Agnese Sabatová a Alessandro Vezzosi, ktorí sa na projekte podieľali, uviedli len to, že vek potomkov da Vinciho rodiny siaha od jedného roka do 85 rokov. "Sú medzi nimi malé deti aj dôchodcovia, ktorí predtým vykonávali rôzne činnosti. Boli zamestnaní v súkromnom aj verejnom sektore, odhadcovia, obchodníci. Pre nás sú to z ľudského uhla pohľadu všetko mimoriadne osoby. Žijú v Toskánsku, ale výskum ešte pokračuje v ďalších vetvách rodiny a v ďalších krajinách," uviedli vedci v e-maile zaslanom CNN.

Keďže nie je známe, že by Leonardo mal nejaké deti, sústredili Sabatová a Vezzosi svoj výskum na umelcovho otca a jeho potomkov. Vďaka tomu sa im podarilo odhaliť niektoré doteraz neznáme rodové línie. Preskúmali tisíce nezverejnených dokumentov a okrem toho znovu preskúmali dôkazy, ktoré boli známe, ale nie pochopené. "Naša pôvodná otázka znela: Je možné, že neexistujú žiadni biologickí potomkovia celej rady synov Sera Piera, Leonardova otca?" uviedli vedci a dodali: "Vždy sme sa snažili preskúmať príbeh Leonarda - človeka rovnako, ako Leonarda - umelca, aby sme objasnili príčiny jeho geniality. Teraz s pomocou vedy dúfame, že budeme schopní doplniť niekoľko dôležitých odpovedí."

Zdroj: Getty Images

Da Vinci sa narodil v roku 1452 a preslávili ho najmä obrazy Mona Lisa a Posledná večera. Venoval sa ale aj prírodným vedám, matematike, architektúre, návrhárstvu, inžinierstvu, geológii, kartografii, sochárstvu a kresbe. Jeho umelecké diela majú medzi zberateľmi obrovskú cenu. Začiatkom júla padol nový dražobný rekord, keď sa kresba medvedej hlavy vytvorená Leonardom predala v Londýne za takmer deväť miliónov libier.