Vedec prišiel so šokujúcou správou o známej soche: Ak sa toto potvrdí, bude jediná na svete

Leonardo da Vinci

LONDÝN - Socha madony so smejúcim sa dieťaťom, ktorá patrí do zbierok londýnskeho Múzea kráľovnej Viktórie a princa Alberta (V & A) a o ktorej autorovi sa vedú spory už vyše sto rokov, je dielom Leonarda da Vinciho. Tvrdí to neapolský profesor umenia a histórie Francesco Caglioti a jeho tím. Ak má pravdu, je to jediná známa socha tohto renesančného umelca. Múzeum o tom ale presvedčené nie je, píše server ArtNet.