Odhalili ďalšie tajomstvo slávneho umelca? Da Vinci sa pri maľovaní nakoniec trápil, dôkaz na obraze

Leonardo da Vinci

RÍM - Renesančný umelec Leonardo da Vinci si mohol pri páde poraniť nerv, čo mu mohlo v neskoršom období života brániť v maľovaní. Talianski lekári v článku v časopise Journal of the Royal Society of Medicine uviedli, že Leonardo možno trpel ochrnutím lakťového nervu. Jedným zo symptómov je pazúrovité zahnutie prstov, ktoré je znázornené na dvoch Leonardových portrétoch. Ako uvádza server BBC, vysvetľovalo by to, prečo Leonardo, ktorý zomrel pred 500 rokmi, niektoré svoje diela nechal nedokončené.