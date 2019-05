Záhada okolo pozostatkov: Vedci čakajú na odhalenie 200-ročného tajomstva slávneho Da Vinciho

Leonardo da Vinci

LONDÝN - Záhadu okolo údajných pozostatkov Da Vinciho by mohol vyriešiť pramienok vlasov, ktorý patril slávnemu majstrovi a doteraz sa nachádzal v súkromnej zbierke v USA. Výsledky analýzy DNA by tak mohli definitívne uzavrieť dlhodobú diskusiu o tom, či kostra nájdená vo francúzskej kaplnke na zámku d'Amboise skutočne patrí Leonardovi. Jedinečná relikvia veľkého Taliana sa vracia do jeho rodiska v čase 500. výročia jeho úmrtia.