VIDEO Vodička sa rútila mestom takmer 200 km/hod: Šokujúce slová po nehode, policajti nechceli veriť

BEACHWOOD - Vodička, ktorá prekročila rýchlosť a ignorovala červenú na semafore, nabúrala do iného auta. Neskôr priznala, že to urobila zámerne. Šokujúce je predovšetkým zistenie, že v tom čase sedela v aute aj jej dvanásťročná dcéra. Miestna polícia sa domnieva, že žena nie je psychicky v poriadku.

Žena spôsobila minulý mesiac dopravnú nehodu v americkom meste Beachwoode v štáte Ohio. Nielenže prekročila rýchlosť, no nezastavila ani na križovatke, čo viedlo k nárazu do iného auta. V aute viezla aj svoju dcéru. Vodička sa neskôr policajtom priznala, že rýchlosťou 193 kilometrov za hodinu išla naschvál a rovnako ignorovala aj semafor. "Pusť a nechaj, nech Boh vezme volant," zakričala po tom, čo spôsobila dopravnú nehodu.

Dopravné kamery zachytili, ako prvýkrát nerešpektovala červenú a vrazila do iného vozidla. Jeho vodič, našťastie, vyviazol bez zranení. Po strate kontroly nad svojím autom však žena narazila do vozidla na príjazdovej ceste domu a zastavila až po zrážke. Našťastie nikto vo vnútri nebol zranený, na dome došlo iba k drobným poškodeniam. Dcéra vodičky bola prevezená do nemocnice po sťažnosti na poranenie hlavy.

Žena vraj svojím nekontrolovateľným šoférovaním skúšala svoju vieru v Boha. Tiež uviedla, že nedávno prešla niekoľkými "skúškami a trápeniami" a bola prepustená z práce. Oznámila policajtom, že "dala strach bokom a šla do toho". Prítomnosť alkoholu či drog v krvi u nej zistené neboli. Vodička si údajne dala len jeden pohár vína asi sedem hodín pred nehodou. Policajti majú podozrenie, že mohla trpieť psychickou krízou, preto ju previezli do nemocnice. Žena bude zrejme čeliť viacerým obvineniam vrátane útoku smrtiacou zbraňou (jej autom) a ohrozenia dieťaťa.