FOTO Tomu sa hovorí láska: Dôchodcu v kaderníctve učili, ako má kulmovať vlasy starnúcej manželke

Nie každý si dokáže predstaviť, že so svojím partnerom zostarne. To ale nie je prípad tohto kanadského páru, ktorému sa to skutočne podarilo. Spoločné starnutie so sebou prináša spoločné problémy, ako napríklad neschopnosť robiť niektoré bežné veci. Istý senior z Alberty sa ale rozhodol, že to preňho a jeho manželku nebude nijakou prekážkou.

Riaditeľka Školy starostlivosti o krásu Carrie Hannahová v Calgary tvrdí, že muž prišiel do salónu neohlásene. Spýtal sa, či by sa mohol zapojiť do vyučovania a naučiť sa česať a kulmovať vlasy a používať mejkap. Priznal, že to chce urobiť pre svoju manželku, ktorá sa už nedokáže česať a maľovať sama. Dostal rýchlu lekciu, ktorú zaznamenala jedna zo školiteliek, Britney, na kameru. Video neskôr zverejnila na Facebooku. "Tento milý pán dnes prišiel, aby sa naučil natáčať vlasy svojej ženy. Mali sme to potešenie učiť ho," napísala Britney v príspevku.

This lovely gentleman came in today to learn how to curl his wife’s hair. His wife is unable to curl her own hair and... Posted by Hair Design By Britney on Thursday, 22 April 2021

Dôchodcu naučili, ako robiť objemové kučery na krátkych vlasoch, ako chrániť pokožku pred spálením kulmou a dokonca aj to, ako používať maskaru. "Vysvetlil nám, že jeho manželka práve teraz bojuje so svojím zrakom a snaží sa natočiť si vlasy a nepopáliť sa. Veľmi jej chcel pomôcť. Naozaj mu na tom záležalo. Vie, že jeho žene vždy záležalo na svojom vzhľade a chcel sa to preto naučiť robiť za ňu," dodala Hannahová s tým, že takúto lekciu dávala prvýkrát za svoju 31-ročnú kariéru. Údajne to však bola tá najlepšia lekcia, akú kedy odučila.

Príspevok salónu dojal mnohých ľudí až k slzám. "Skutočný vzor. Je to muž, ktorý miluje svoju manželku a dokazuje to skutkami dobroty," skonštatoval jeden z komentujúcich. "Toto je najlepšia vec, akú som po dlhom čase videl. Svet potrebuje viac ľudí, ako je on. Obdivujem jeho trpezlivosť, súcit a srdce. Aký nádherný skutok dobroty," napísal ďalší.