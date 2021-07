FOTO Pilot objavil v odstavenom lietadle list: Toto mu v ňom odkázal kolega na začiatku pandémie

Prvý dôstojník leteckej spoločnosti Delta Airlines Nick P. prišiel začiatkom júna na letisko Victorville v južnej Kalifornii, kde bolo odstavených niekoľko lietadiel. Tie neboli vo vzduchu odvtedy, čo v krajine prepukla pandémia koronavírusu. Vstúpil na palubu jedného z nich a začal ho kontrolovať, keď zrazu na tácke odloženej v pilotnej kabíne objavil ručne písaný list s dátumom 23. marca 2020. Zanechal ho tam Nickov kolega Chris Dennis.

Pandémia postupne ochromila väčšinu sveta a aerolinky boli nútené rušiť lety a zastaviť svoju prevádzku. Mnohé lietadlá skončili odstavené na opustených letiskách a rovnako dopadlo aj to, ktoré pilotoval Chris z Minneapolisu do Victorville. Nevediac, kedy sa zase obnoví cestovný ruch a lietanie, nechal pilotovi, ktorý najbližšie poletí s jeho strojom, odkaz dokumentujúci vtedajšiu neistotu: "Je 23. marec 2020. Je divné vidieť väčšinu našej flotily opustenú v púšti. Ak si tu a čítaš tento odkaz, potom je to dobré znamenie toho, že vidíme svetlo na konci tunela. Maj bezpečný let!"

Väčšina krajín už síce vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii uvoľňuje protipandemické opatrenia, je potrebné byť stále opatrný. "Svet sa síce za posledný rok zmenil, ale jedno je isté: ešte dlho nebudeme brať otvorenú ranvej ako samozrejmosť," okomentovala Delta súčasnú situáciu.