Odborníci varujú pred novým variantom KORONAVÍRUSU Delta Plus

V utorok 22. júna indické ministerstvo zdravotníctva označilo variant Delta Plus, tiež známy ako Delta-AY.1, za "znepokojujúci". Určite je ešte ale potrebné uskutočniť ďalší výskum skôr, ako dôjde k panike. Variant SARS-CoV-2 je podobný variantu Delta, ale podľa indických úradov obsahuje novú mutáciu zvanú K417N. Doteraz bolo hlásených 22 prípadov Delta Plus vo viacerých okresoch v indických štátoch Maharashtra, Kerala a Madhya Pradesh.

Delta variant is found in 80 nations, incl India. It's considered 'variant of concern'. Delta Plus found in 9 nations -US, UK, Portugal, Switzerland, Japan, Poland, Nepal, China & Russia; 22 cases found in India. Variant is in category of 'variant of interest': Union Health Secy pic.twitter.com/AUscDkBmlM