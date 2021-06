VIDEO Polícia otvorila jeden z najzáhadnejších prípadov v krajine: Mŕtvola v obleku a tajomný odkaz

Telo bolo nájdené 1. decembra 1948. Mŕtvola v obleku a kravate ležala na pláži opretá o pobrežnú hrádzu. Muž pri sebe nemal nič, na základe čoho by sa dal identifikovať. Predbežné vyšetrovanie svetlo do prípadu nevnieslo a zosnulý bol pochovaný na adelaidskom cintoríne pod náhrobným kameňom s nápisom "neznámy muž".

Zdroj: Facebook/Somerton Man: 70 Years On

Špekulácie týkajúce sa jeho totožnosti ale pokračovali s tým, ako sa postupne objavovali tajomné predmety súvisiace s prípadom. Okrem iného išlo o kúsok papiera nájdeného v skrytej kapsičke mužových nohavíc so slovami "tamám shud", čo v perzštine znamená "ukončený" alebo "skončený". Lístok bol vytrhnutý z poslednej strany anglického prekladu knihy perzského básnika Omara Chajjáma Štvorveršie (Rubáiyát), ktorá sa neskôr našla v neuzamknutom aute v Adelaide a obsahovala aj rukou písaný zašifrovaný text, ktorý sa doteraz nepodarilo rozlúštiť. Na miestnej stanici bol navyše v úschovni batožiny objavený kufor, ktorý okrem županu, papúč a ďalších vecí osobnej potreby obsahoval i oranžové nite, ktoré sa v tom čase v Austrálii nepredávali a ktoré boli použité na švy mužových nohavíc.

"V minulosti sa hovorilo o tom, že by to mohol byť ruský špión, obchodník na čiernom trhu, námorník či vojak. Faktom je, že to nikto nevie, ale niekde musel existovať niekto, komu tento človek chýbal," uviedol detektív Des Bray. Policajti teraz veria, že by na tieto otázky mohli nájsť odpoveď. "Technológie, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, sú svetelné roky pred technikami, ktoré boli dostupné v čase, kedy bolo objavené," dodala forenzná expertka Anne Coxonová.