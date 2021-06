VIDEO Policajti dorazili k nehode: Keď zbadali, kto sedí v aute... to je šialené!

Sestry išli po diaľnici, nabúrali auto a potom sa čelne zrazili s nákladným vozidlom, uviedla polícia na Twitteri. Našťastie mali bezpečnostné pásy a vyviazli bez zranení. Dievčatá sa podľa polície zobudili v stredu okolo tretej ráno miestneho času a vydali sa na najmenej desaťhodinovú cestu do Kalifornie červeným Chevroletom Malibu svojich rodičov.

Deväťročná dievčina podľa polície prešla asi 16 kilometrov, než narazila do ďalšieho auta, prešla deliaci pás a nabúrala do nákladného vozidla. Jeho vodič sa pri nehode nezranil. Ešte pred zrážkou stihol privolať políciu, pretože videl, ako auto predtým narazilo do iného vozidla. Na videu z policajných kamier je vidieť nabúrané auto. "To je šialené! Ona riadila?" vykríkol prekvapený strážnik.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC