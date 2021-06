Chlapík šiel na výlet do lesov: Narazil tam na záhadu na VIDEU, ktorú si nevie vysvetliť

Väčšina ľudí berie existenciu legendárneho ľudoopa ako mýtus, ktorý je výsledkom zmesi folklóru a rôznych legiend. Sú však aj takí, ktorí sa snažia získať akékoľvek svedectvo o tom, že Bigfoot je skutočný. Medzi jeho priaznivcov patrí aj Mike Bodewitz z amerického Oregonu. Vo svojom videu tvrdí, že sa mu ho podarilo nakrútiť počas prechádzky v prírode. Ide síce o zábery v spornej kvalite, niektorých ľudí však dokázali presvedčiť, že je na nich skutočné mýtické stvorenie.

Bodewitz vysvetľuje, že na Bigfoota narazil, keď kráčal dolu roklinou. Vtedy si vraj všimol, že ho sleduje Sasquatch. Sprievodné zábery však dokumentujú len tmavú škvrnu na stromoch, ktorá je ťažko rozpoznateľná. Mike sa napriek tomu snaží vyvraciať pochybnosti a vysvetľuje, že aj keď to môže vyzerať ako kmeň, na kmeň je to príliš vysoké. Zdôrazňuje to tým, že počas nakrúcania kráčal z kopca. Zostal však opatrný a nešiel príliš blízko. "Videl som ho na vlastné oči. Nechcel som sa priblížiť, aby som nebol nervóznejší, ale zjavne ma sledoval," uviedol.

Zdroj: Facebook/Mike Bodewitz

Nie je to prvýkrát, čo Mike tvrdí, že sa stretol s Bigfootom a ako dôkaz zverejnil niekoľko ďalších videí. Veľa ľudí ich pravidelne sleduje, niektoré majú desaťtisíce pozretí. V komentároch sa množia príspevky od nadšených užívateľov, ktorí veria v existenciu záhadného tvora a Bodewitza označujú za šťastlivca. Iní ho, naopak, vyzývajú, aby konečne prestal s touto komédiou.