Pozor na to, čo robíte počas šoférovania! Tieto PRÍZNAKY môžu signalizovať nástup vážnej choroby

NEW YORK - Starecká demencia sa nedá liečiť, ale už pred jej diagnostikovaním sa objavujú viaceré príznaky. Môžu však pôsobiť nevinne a často sa prejavujú tak, že by ich iba málokto spájal s nástupom tohto ochorenia. Štúdia publikovaná v časopise Geriatrics poukazuje na jeden z nich.

Podľa najnovšieho výskumu môže byť prvou známkou nastupujúcej demencie prudké brzdenie počas jazdy. Jej autori dospeli k tomuto zisteniu na základe prieskumu, ktorý začali realizovať v roku 2015. Zapojili do neho 2977 aktívnych vodičov vo veku od 65 do 79 rokov, ktorým nainštalovali do áut zariadenia moniturujúce ich správanie počas šoférovania. Účasť na experimente bola podmienená dobrým zdravotným stavom a nikto nemohol v predchádzajúcom období trpieť miernou kognitívnou poruchou (MCI) ani žiadnym iným ochorením mozgu.

Štúdia sa zamerala na 29 premenných. V priebehu takmer štyroch rokov bola 33 účastníkom novo diagnostikovaná MCI. Ďalším 31 zúčastneným do konca prieskumu, čiže do apríla 2019, diagnostikovali demenciu. Pokiaľ ide o vodičské návyky, údaje ukázali, že práve počet prudko brzdiacich udalostí bol spoľahlivým a včasným indikátorom nástupu demencie.

Kombinácia údajov môže veľmi presne predpovedať nástup demencie a MCI

Vedci zistili, že zatiaľ čo bol hlavným prediktorom demencie u účastníkov vek, iné údaje vrátane počtu prudkých brzdení odrážali zdravotný stav vodičov. Hoci sa zistilo, že údaje o šoférovaní sú pri predpovedaní nástupu ochorenia presné iba na 66 percent, v kombinácii s ďalšími informáciami o vodičovi a jeho jazde sa ich presnosť zvyšovala. "Na základe premenných odvodených z údajov o jazde a základných demografických charakteristík, akými sú vek, pohlavie, rasa, etnická príslušnosť a vzdelanie, by sme mohli predpovedať mierne kognitívne poruchy a demenciu s 88-percentnou presnosťou," uviedla vedúca štúdie, docentka Sharon Diová zo spoločnosti Columbia Engineering.

Údaje o šoférovaní by mohli byť použité ako skríning

Podľa výskumníkov by výsledky štúdie mohli mať zásadný vplyv na budúcnosť diagnostikovania demencie v jej najskorších fázach, vďaka čomu by sa mohla naordinovať skoršia liečba. "Vedenie vozidla je zložitá úloha zahŕňajúca dynamické kognitívne procesy, ktoré si vyžadujú základné kognitívne funkcie a percepčné motorické schopnosti. Naša štúdia naznačuje, že zaužívané spôsoby šoférovania môžu byť použité ako komplexný a spoľahlivý ukazovateľ MCI a demencie. Ak by sa algoritmy zdokumentované vo výskume validovali, mohli by poskytnúť nový a nenápadný skríningový nástroj na včasné odhalenie týchto diagnóz u starších vodičov," vysvetlil Guonhua Li zo Školy verejného zdravotníctva na Kolumbijskej univerzite.

Ďalšie závažné príznaky, ktoré môžu byť upozornením, aby niektorí ľudia prestali šoférovať

Počas šoférovania sa môžu objaviť aj ďalšie problémy signalizujúce nástup demencie. Podľa Alzheimerovej asociácie sem patrí zabúdanie spojené s neschopnosťou lokalizovať známe miesta, nedodržiavanie príkazov dopravných značiek alebo svetelnej signalizácie, jazda nesprávnou rýchlosťou, vrážanie do obrubníkov, zámena brzdového a plynového pedála, návrat z rovnakej trasy oveľa neskôr ako obvykle či zabúdanie cieľa trasy. Asociácia uvádza, že v tomto prípade by bolo proaktívnou stratégiou získanie komplexného vyhodnotenia od špecialistu a následné prijatie potrebných opatrení v záujme zabezpečenia nezávislosti a mobility v komunite.