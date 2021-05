Vedci zaznamenali znepokojujúci jav v Černobyle v neprístupnej komore

Výbuch v Černobyle v roku 1986 zdevastoval značnú časť atómovej elektrárne. Po celom zariadení boli rozsypané tony štiepneho materiálu z interiéru reaktora. Predpokladá sa, že jedna komora známa ako miestnosť podreaktora 305/2 obsahuje veľké množstvo tohto materiálu, ale je neprístupná. Vedci však zaznamenali prudký nárast neutrónových emisií z miestnosti, pričom ich úroveň sa od začiatku roku 2016 zvýšila o zhruba 40 percent. To poukazuje na rastúcu reakciu jadrového štiepenia. Experti sa preto snažia zistiť, či tento nápor vyprchá alebo budú musieť nájsť prístup do miestnosti a zasiahnuť.

Neil Hyatt z Univerzity v Sheffielde vo Veľkej Británii, ktorý sa venuje štúdiu likvidácie jadrového odpadu, uviedol, že by to malo byť "pripomienkou, že nejde o vyriešený, ale len stabilizovaný problém". Jedným z dôvodov, prečo sa to deje, je nová konštrukcia z roku 2016 umiestnená nad zničeným reaktorom, ktorá spôsobuje vysušovanie elektrárne. Keď sa rádioaktívne rozpadne uránové alebo plutóniové palivo, emitujú neutróny, ktoré môžu podporovať štiepnu reakciu, ak sú neutróny zachytené inými rádioaktívnymi jadrami. Veľké množstvo vody však tieto neutróny spomaľuje.

Pôvodný kryt bol po havárii plný otvorov, ktoré dovnútra prepúšťali napríklad dažďovú vodu. Ak dažďová voda pomáhala potlačiť reakcie v miestnosti 305/2, jej absencia v dôsledku novej konštrukcie by mohla znamenať, že tam už nie je dostatok vody na to, aby spomalila neutróny. Ak by komora úplne vyschla, neutróny by boli príliš rýchle na to, aby ich bolo možné zachytiť, čo by tiež zabránilo štiepeniu. "Hovoríme o veľmi nízkej miere štiepenia, takže to nie je ako šumivý jadrový reaktor. A náš odhad štiepneho materiálu v tejto miestnosti znamená, že nedôjde k takému rýchlemu uvoľneniu jadrovej energie, aby nastal výbuch. To ale nevieme naisto," prezradil Hyatt.

Situácia je podľa neho dôvodom na obavy, ale nie alarmom. Ak sa však bude neustále zvyšovať rýchlosť produkcie neutrónov, pravdepodobne budú musieť zasiahnuť odborníci. To môže zahŕňať vŕtanie do miestnosti a jej postrekovanie tekutinou obsahujúcou látku, ako je dusičnan gadolínium, ktorý by nasával nadbytočné neutróny a dusil štiepnu reakciu. Maxim Saveliev z Ukrajinského ústavu pre bezpečnostné problémy jadrových elektrární, tvrdí že presné pozorovanie je ťažké, pretože v blízkosti príslušnej komory nie je žiadny neutrónový senzor. Vedci okrem toho netušia, aký materiál leží medzi ich senzormi a roztaveným palivom, čo sťažuje predpovedanie presného rozsahu problému. Pomocou robotov by bolo možné dostať sa čo najbližšie k miestnosti 305/2, aby sa dali nainštalovať neutrónové a teplotné senzory a odobrať vzorky.