Dovoz rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva by sa mal zakázať

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa mohol zakázať dovoz rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré sa nevyprodukovalo na našom území. Poslanci Národnej rady (NR) SR to chcú dosiahnuť novelou zákona o životnom prostredí, ktorou by sa zmenil aj zákon o radiačnej ochrane. Plénum návrh v utorkovom hlasovaní posunulo do druhého čítania.