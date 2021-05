Vyhostenie z Bali kvôli provokačnému VIDEU! Influencerka pobúrila rúškom, s ktorým ju pustili do supermarketu

Josh Paler Lin a Leia Seová zverejnili koncom apríla video z Bali, ktorým síce upútali pozornosť fanúšikov, ale zároveň si spôsobili veľký problém. Všetko sa začalo tým, že ochranka odmietla vpustiť do supermarketu Leiu, pretože nemala rúško. Namiesto toho, aby si nejaké zaobstarala, radšej si ho namaľovala na tvár. Potom sa provokačne prechádzala po predajni a bavila sa na tom, že si personál nič nevšimol. "Všimla si si, že sa na teba nikto nepozerá?" pýta sa Josh, ktorý všetko nakrúcal. "Nemôžem uveriť, ako to fungovalo!"

O nezodpovednom konaní dievčat, ktoré ním ohrozovali zamestnancov aj zákazníkov obchodu, by sa nikto nedozvedel, keby nemali potrebu sa pochváliť na internete. Krátko po tom, ako sa zábery objavili na Facebooku, boli Seová a Lin oslovení miestnymi úradmi, ktoré im pohrozili deportáciou z krajiny. Svoj príspevok o pár dní neskôr stiahli a nahradili videom, ktorom sa kajajú v prítomnosti právnika. "Zámerom videa nebolo vyzývať ľudí, aby nepoužívali rúška. Nakrútili sme ho preto, aby sme zabavili ľudí, pretože to je naša úloha," uviedol Josh s tým, že si neuvedomil, že vyvolá toľko negatívnych reakcií. Infuencerky zároveň sľúbili, že sa to už nestane.

Agentúra Coconuts Bali v marci informovala, že zahraniční turisti, ktorí nepoužívajú rúško, zaplatia pri prvom napomenutí pokutu vo výške jeden milión indonézskych rupií (necelých 60 eur). Pri druhom už môžu byť deportovaní z Indonézie. Mnohí boli potrestaní aj tým, že museli priamo na ulici robiť kľuky. "Cudzincom, ktorí nerešpektujú zákony a nariadenia v Indonézii, hrozia deportačné sankcie," informoval Jamaruli Manihuruk z regionálneho úradu ministerstva spravodlivosti. Lin a Seová budú podľa neho deportovaní po testovaní na COVID-19 a na svoj let si počkajú v izolácii v cele zadržania na imigračnom úrade.