Dve matky sa vybrali do zahraničia na plastiku pŕs: Odmietli ísť do karantény, skončili na súde!

Kirstie McGrathová (30) a Niamh Mulreanyová (25) boli zatknuté po tom, ako po prílete z Dubaja do Dublinu 2. apríla odmietli nastúpiť do povinnej dvojtýždňovej karantény. Svoj postoj obhajovali tým, že o tomto vládnom opatrení vôbec nevedeli. Legislatíva nariaďujúca jeho zavedenie platí v Írsku od konca marca a je povinná pre všetkých, ktorí prichádzajú do krajiny z rizikovej kategórie 2. Do tej je momentálne zaradených 84 štátov vrátane SAE. "Každý cestujúci, ktorý sa v predchádzajúcich štrnástich dňoch nachádzal v ktorejkoľvek z týchto krajín, a to aj v prípade, že cez ne iba prechádzal, je zo zákona povinný absolvovať karanténu v zariadení na to určenom," uvádzajú súčasné cestovné smernice zverejnené tamojším ministerstvom zahraničných vecí. Platí to aj v prípade, ak má cestujúci po príchode domov negatívny výsledok RT-PCR testu. Výnimky z tejto požiadavky sú veľmi obmedzené.

Mums who travelled to Dubai for cosmetic surgery held on quarantine hotel breach charge https://t.co/LXT5PaASuL — Independent.ie (@Independent_ie) April 3, 2021

Dvojica žien sa preto v sobotu 4. apríla postavili pred sudkyňu Miriam Walshovú na okresnom súde v meste Tallaght. Ich právny zástupca Michael French uviedol, že klientky navštívili Emiráty kvôli plastickej operácii prsníkov, pričom neboli informované o povinnej hotelovej karanténe. Sudkyňa vo svojom príhovore spochybnila nevyhnutnosť chirurgického zákroku. Podľa svedectva polície trvalo úradom dve hodiny, kým obom ženám vysvetlili, že karanténa je povinná a musia do nej nastúpiť. Právnik však argumentoval tým, že sa chcú vrátiť ku svojim rodinám a deťom a boli trikrát testované na koronavírus s negatívnym výsledkom. Zároveň spochybnil ústavnosť mandátu povinnej karantény. Ľudia, u ktorých bola diagnostikovaná protilátka na COVID-19, by mali podľa jeho slov zostať v izolácii doma a nie v hoteli.

Zdroj: Getty Images

Príspevky užívateľov sociálnych sietí sú dôkazom, ako tento prípad rozdelil verejnosť. Niektorí prirovnávajú súčasnú platnú cestovnú legislatívu k diktátorským praktikám a stredovekým metódam slúžiacim na upokojenie fanatikov a poukazujú na to, že je smutné, ak sa nemôžu matky vrátiť k deťom. Mnohí však súhlasia so sudkyňou a pýtajú sa, kde zostala materská láska, keď práve v období pandémie mladé mamičky riešili svoje "kozy".