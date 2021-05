FOTO Poľskí vedci skúmali múmiu starú tisícky rokov: To, čo objavili v jej tele, ich šokovalo

Múmia sa do Varšavy dostala v 19. storočí a pôvodne bola určená pre tamojšiu univerzitu. Na základe rozboru hieroglyfov na sarkofágu vedci dospeli k záveru, že v schránke sa nachádza telo kňaza a mestského pisára. Domnievali sa, že žil v prvom storočí pred naším letopočtom. Avšak v roku 2016 vyšlo najavo, že nejde o múmiu muža. Tomografická analýza ukázala, že na muža má príliš drobnú kostru. "To bol prvý signál, že nemáme čo dočinenia s človekom, o ktorom sa zmieňoval nápis na sarkofágu," povedala archeologička a antropologička Marzena Ožarková-Szilkeová z Varšavskej univerzity. Tušenie sa potvrdilo po ďalších, podrobnejších analýzach; múmii totiž chýbal penis. "Egypťania ten orgán mumifikovali. Spravidla sa dobre dochoval do dnešnej doby," vysvetlila Ožarková-Szilkeová.

Vedci neporušili vrstvy látky, do ktorej bola žena zabalená. Vďaka 3D zobrazeniu tela sa ukázalo, že mala vlnité vlasy po ramená. Keď už vedci chceli zverejniť výsledky svojho výskumu, ešte raz si pozreli snímky múmie a všimli si nožičky v bruchu zosnulej. Ukázalo sa, že bola tehotná. Na základe veľkosti hlavičky plodu určili, že bola v 26. až 28. týždni. Vek ženy odhadujú na 20 až 30 rokov.

"Nie je známe, prečo nebol plod z brucha zosnulej pri mumifikácii odstránený, preto je tá múmia taká výnimočná," povedala archeologička s tým, že nie je známy žiadny podobný prípad. "Znamená to, že naša múmia je doposiaľ jediná s plodom v matkinej maternici," doplnil Wojciech Ejsmond z Inštitútu kultúr Stredomoria a Orientu Poľskej akadémie vied. O objave informoval v odbornom časopise Journal of Archeological Science. Múmia je zrejme o stovky rokov staršia, než sa pôvodne predpokladalo. Vedci tak usudzujú na základe dôkladnej techniky balzamovania, ktorá bola typická pre skoršie obdobie.