Vedci skúmali bezpríznakový priebeh COVID-19: Zistite, čo zanechal vo vašom tele, ak sa týka aj vás

Ak ste prekonali COVID-19, môžeme rátať s tým, že na isté obdobie sa vo vašom tele vytvorí proti tomuto ochoreniu imunita. Tím francúzskych vedcov z Pasteurovho inštitútu a Ústavu pre výskum vakcín (VRI) na Univerzite v Paríži-Est Créteil však zistil, že presná povaha tejto ochrany bola doteraz zle charakterizovaná. Tvrdia, že chýbajú najmä údaje o bezpríznakových prípadoch covidu, ktoré podľa ich odhadov môžu predstavovať takmer polovicu všetkých prípadov. Z tohto dôvodu je veľa pacientov, ktorí mali len veľmi mierne príznaky, nepreskúmaných, teda nie je známe, či po zotavení nadobudli imunitu.

Zdroj: Getty Images

Vedci sa preto rozhodli objasniť úroveň ochrany po bezpríznakovom priebehu COVID-19. Potvrdili, že asymptomatické infekcie po sebe zanechávajú dôležitý typ protilátky. Ide pritom o nález, ktorý by mohol zmeniť chápanie imunity v asymptomatických prípadoch. Podľa výskumníkov COVID-19 po zotavení zanecháva v tele polyfunkčné protilátky. Polyfunkčné preto, lebo zabraňujú reinfekcii pomocou viac ako jednej metódy, vysvetľuje Timothée Bruel, spoluautor štúdie a pracovník oddelenia vírusov a imunity Pasterovho inštitútu a z VRI. "Táto štúdia preukázala, že jedinci infikovaní vírusom SARS-CoV-2 majú protilátky, ktoré sú schopné útočiť na vírus rôznymi spôsobmi," uviedol s tým, že tieto protilátky spôsobujú, že vírusové častice už nie sú infekčné, a to dvoma spôsobmi. Po prvé, bránia vírusu vo vstupe do zdravých buniek (proces známy ako neutralizácia). Po druhé, aktivujú bunky známe ako "natural killer" alebo "NK" bunky, ktoré ničia infikované bunky.

Zdroj: Getty Images

Až donedávna bolo k dispozícii len málo údajov o tom, či asymptomatické infekcie ochorenia COVID-19 môžu alebo nemôžu produkovať silné neutralizujúce protilátky. Francúzsky výskum však zistil, že polyfunkčné protilátky blokovali vstup do buniek a tiež zabíjali infikované bunky, a to aj v asymptomatických prípadoch. Vedci dospeli k záveru, že príznakové aj bezpríznakové prípady COVID-19 indukujú protilátky schopné zabíjať infikované bunky bez ohľadu na závažnosť ochorenia.

Vedci tiež porovnali silu ochrany po asymptomatických a symptomatických prípadoch. Zistili, že hladiny polyfunkčných protilátok boli v asymptomatických prípadoch iba mierne nižšie. "Štúdia odhaľuje nové mechanizmy pôsobenia protilátok SARS-CoV-2 a naznačuje, že ochrana vyvolaná asymptomatickou infekciou je veľmi blízka ochrane pozorovanej po symptomatickej infekcii," vysvetlil Olivier Schwartz z VRI. Aj keď sú tieto zistenia nepochybne dobrou správou pre každého, kto mal asymptomatický priebeh ochorenia, odborníci stále tvrdia, že by ste mali absolvovať očkovanie kvôli dlhodobej ochrane proti vírusu. Podľa poradcu Bieleho domu v oblasti COVID-19 Anthonyho Fauciho očkovanie po zotavení sa z prírodnej infekcie výrazne zvýši trvácnosť ochrany.