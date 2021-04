VIDEO Milenci sa vkradli do kina v obchodnom centre: Najprv pukance a potom sex až do rána

Milenci 18. marca uprostred noci vyrazili do kina v obchodnom centre Južný pól v Petrohrade. Fakt, že sa v ňom nepremietal žiadny film, im vôbec neprekážal. Vzhľadom na to, že v bufete o takom čase už nebola ani obsluha, obslúžili sa sami. Naložili si pukance, načapovali nealko a šli do kinosály, kde si užili sex. Nerušene tam potom pobudli až do rána, upratali po sebe a vytratili sa.

Zdroj: Youtube/NYOOOZ TV

Keďže dvojica po sebe nezanechala neporiadok a nespôsobila žiadne škody na majetku, vedenie kina sa ju rozhodlo odmeniť vstupenkami na filmové predstavenie. Reakcia verejnosti na seba nenechala dlho čakať, toto rozhodnutie ju značne pobúrilo.

Zdroj: Youtube/NYOOOZ TV

Mnoho miestnych obyvateľov sa totiž domnieva, že milenci by mali byť za takéto správanie potrestaní, nie odmeňovaní. Viacerí tiež spochybnili bezpečnostný systém kina, ktorý umožňoval dvom ľudom prechádzať sa po obchodnom centre, akoby to miesto vlastnili. Doteraz nie je známe, ako bola celá záležitosť uzatvorená.