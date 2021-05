Muž v Zimbabwe má 16 manželiek a 151 detí: Prísny rozpis služieb, sex najmenej štyrikrát za noc!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

HARARE - Tak toto znie ako sen mnohých mužov! Misheck Nyandoro (66) z afrického Zimbabwe má 16 manželiek a 151 detí, no stále mu to nestačí a chce viac. Preto dodržiava aj plán štyroch pohlavných stykov za noc. Môže si to dovoliť, keďže vôbec nepracuje. Tvrdí, že jeho zamestnaním na plný úväzok je „uspokojovanie manželiek“, ktoré varia, upratujú a plnia všetky jeho želania.