FOTO Užívatelia na Google Maps objavili cestu do neba! V tejto krajine sa nachádza

Obrázok v pomerne nízkom rozlíšení zachytáva asfaltovú vozovku tiahnucu sa krajinou, ktorú na konci lemuje biele pozadie a úzky pás cesty sa dvíha v modrej oblohe. "Je to cesta do neba?" pýta sa autor snímky pôvodne zachytenej službou Google Maps.

Ak vás záber uchvátil a túžili by ste sa po tejto trase prejsť, stačilo by vyraziť do Arizony, odkiaľ pochádza. Jeden pozorný užívateľ si dokonca všimol, že na tejto ceste by ste nezostali sami, ale mali by ste spoločnosť. Vedľa vozovky totiž pobehuje pes. Autor ho zrejme vynechal schválne, aby bolo jeho dielo pôsobivejšie.