VIDEO More 12 rokov vyplavovalo ľudské nohy s teniskami: Vedci záhadu konečne objasnili

BRITSKÁ KOLUMBIA - Od augusta 2007 sa na pobreží Sališského mora vyplavilo alarmujúce množstvo ľudských nôh. Do roku 2019 bolo takto nájdených viac ako 21 končatín. Mnoho ľudí špekuluje o tom, že obete môže mať na svedomí sériový vrah alebo dokonca mafia. Pravda je už známa.

Medzi rokmi 2007 a 2019 sa na pobreží Sališského mora v USA a Kanade vyplavilo viac ako dvadsať ľudských nôh v topánkach. Prvé dve objavili v priebehu týždňa mladé dievča a pár, ktorý bol na prechádzke v Britskej Kolumbii. Obe boli pravé nohy a obe mali veľkosť 12."Rozkladali sa, ale stále na nich bolo mäso," povedala pre televíziu CBC v tom čase regionálna koronerka ostrova Vancouver Rose Stantonová.

V priebehu nasledujúcich rokov vyplavilo ďalšie končatiny vrátane niekoľkých párov, takmer vždy v teniskách. Tento znepokojujúci fenomén si začal získavať pozornosť médií po celom svete. Niektorí špekulovali, že vyplavené nohy sú pozostatky obetí sériového vraha, alebo že v okolí vyčíňa mafia. V skutočnosti to ale nebolo dielo žiadneho zabijaka, ktorý pociťoval nenávisť voči bežcom. Vysvetlenie je oveľa jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať; za vyplavované nohy môže zmena v obuvníckom priemysle.

"Podľa všetkého už vieme, čo sa stalo. Neexistuje žiadna stopa, ktorá by naznačovala vraždu," povedala koronerka Barb McLintocková. Keď telo po nehode alebo samovražde skončí v mori a klesne na dno oceánu, rýchlo sa naň nachytajú kôrovce ako kraby či krevety. Tie preferujú mäkšie časti tela než tie tvrdšie, s ktorými si až tak nevedia poradiť. Na človeku obvykle obľubujú časti na členkoch, ktoré tvoria hlavne mäkké tkanivá a väzy. Obhryzú ich, čo spôsobí, že noha sa pomerne rýchlo oddelí od zvyšku tela, vysvetľuje článok National Geographic.

Pokiaľ ide o to, prečo sa tento fenomén objavil až v roku 2007, môže za to dizajn tenisiek. Počas posledných niekoľkých desaťročí sa totiž tenisky vyrábajú z ľahšej peny, vrátane vzduchových vreciek v podrážkach. "Naozaj to tu nebolo, dokým sa k nám nedostali bežecké topánky, ktoré dobre plávali. Predtým telá zostali na dne oceánu," poznamenala McLintocková.