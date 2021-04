FOTO Dievčina (24) išla na prvú dovolenku od vypuknutia pandémie: Takýto suvenír si priniesť nechcela!

Minulý mesiac cestovala 24-ročná Bri Pritchettová, ktorá žije v St. Louis v americkom štáte Missouri, so svojím priateľom a kamarátmi do mesta Sedona v štáte Arizona, aby tu oslávila fakt, že už bola zaočkovaná proti covidu-19. Z tohto miesta bola úplne unesená, preto sa 11. apríla rozhodla, že si nechá na telo vytetovať jeho súradnice. O to väčšie bolo jej sklamanie, keď zistila, že vytetované súradnice nepatria Sedone.

Zdroj: profimedia.sk

Súradnice si vyhľadala sama na Google Maps. Podľa všetkého ale konverzia na ich formátovanie neprebehla úplne správne. To však Bri nevedela a svoj návrh odovzdala tatérovi, ktorý sa pustil do práce. Namiesto toho, aby mala na hornej časti ramena vytetované súradnice 34 ° 52 '12 "N 111 ° 45' 36" Z, si v skutočnosti nechala vytetovať 4 ° 52 '12 “S 111 ° 45' 36" Z . Aj keď je táto chyba malá, spôsobila, že tetovanie označuje namiesto Sedony miesto vzdialené takmer 5000 kilometrov ďalej v Tichom oceáne. "Bola som tak blízko! ‚S‘ na vrchnej časti malo byť písmenom ‚N‘," vysvetlila.

Zdroj: profimedia.sk

Aj keď by oprava tetovania nebola nijako náročná, Pritchettová to nemá v pláne, pretože si myslí, že táto chyba je vlastne vtipná. "Je to jednoduché opraviť, ak sa chcem vydať touto cestou, ale mohla by som si to nechať, pretože je to rovnako zábavné." Ďalej prezradila, že nesprávnosť súradníc si uvedomila až po vyše týždni od stretnutia s tatérom. Medzičasom publikovala fotografiu na Twitteri. Následne jej ale napísala sestra, ktorá uviedla veci na pravú mieru. "Moja sestra mi napísala správu, že si okamžite všimla, že je to zle, takže odteraz pôjdem za ňou skôr, ako urobím nejaké veľké rozhodnutie," dodala Bri.