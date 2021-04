Dvaja opití kamaráti si chceli navzájom zväčšiť penis: Katastrofálne dôsledky ich experimentu

ŠTRASBURG - Niektorí muži hľadajú inovatívne spôsoby, ako vylepšiť svoje prirodzenie. Väčšinou to však vôbec nedopadne dobre, ako v prípade dvoch kamarátov. Podgurážení si do penisov vstrekli krém na hemoroidy, ktorý mal zväčšiť jeho obvod. Napokon skončili v poľutovaniahodnom stave.

Vylepšovať svoje vlastné telo pomocou YouTube návodu nemusí byť vždy dobrý nápad a už vôbec nie v prípade, ak ide o genitálie. Svoje o tom vedia dvaja tridsiatnici z Francúzska, ktorí sa v podnapitom stave rozhodli zväčšiť obvod svojich penisov. Podľa tutoriálu si mali do nich injekčne aplikovať krém proti hematómom, ktorý sa niekedy používa na ošetrenie zlatej žily. Urobili to tak, že jeden chlapík ho vstrekol do pohlavného orgánu toho druhého a naopak.

Takýto postup sa, samozrejme, nezaobišiel bez komplikácií. Obaja muži krátko nato začali trpieť bolestivým opuchom penisu, na druhý deň ráno museli preto vyhľadať lekársku pomoc. Lekári sa obávajú, že krém blokuje lymfatické cievy v penise a bráni telu prirodzene vylúčiť nadbytočnú tekutinu, čo spôsobuje opuch. Mužom preto dporučili, aby oddychovali a užili lieky proti bolesti v nádeji, že opuch ustúpi sám. Dermatológovia z univerzitnej nemocnice v Štrasburgu zatiaľ netušia, či si muži natrvalo poškodili penisy v dôsledku ich opileckého experimentu. Nedostavili sa totiž na kontrolu.

"Samoinjektáž do penisu je stará prax. Môže to byť motivované túžbou mať väčší pohlavný úd s cieľom zvýšiť si sebaúctu alebo dosiahnuť zvýšenú sexuálnu výkonnosť," uviedol lekársky tím v časopise Annales de Dermatologie et de Vénéréologie. Ďalej upozornili, že nie je ťažké dostať sa k podobným návodom, pretože na internete sú čoraz rozšírenejšie.

Podobné zásahy ho penisu môžu viesť k bolestivým vredom, gangréne a erektilnej dysfunkcii. "V tomto príbehu máme dvoch amatérov pod vplyvom alkoholu, ktorí si na základe YouTube videa injekčne aplikovali produkt, ktorý nie je určený na injekčné podanie, do svojich penisov," poznamenal urológ z nemocnice kráľovnej Alžbety v Birminghame Rich Viney. Podľa neho existuje reálna pravdepodobnosť, že dôjde k nezvratnému poškodeniu s dlhodobými dôsledkami v oblasti ich erekcie.