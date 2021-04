VIDEO Mladík chcel ísť na nákup: Keď zistil, čo má pod autom, až ho striaslo od hrôzy

Polícia a pracovníci Úradu pre ochranu rýb a voľne žijúcich živočíchov na Floride dostali koncom marca hlásenie o výskyte aligátora neďaleko bytového domu. Keď prišli na miesto, našli ho na parkovisku pod autom jedného z obyvateľov, ktorý sa práve chystal ísť na nákup.

"Bol to poriadny kus, meral vyše tri metre!" napísal úrad šerifa na Facebooku. Video zachytáva niekoľkých mužov, ako prenášajú aligátora do pristaveného pickupu, aby ho mohli odviezť na neďalekú farmu.

V súvislosti s práve prebiehajúcou sezónou párenia miestne úrady varovali ľudí, aby udržiavali bezpečnú vzdialenosť od aligátorov a nikdy ich nekŕmili. Taktiež odporúčajú kúpanie len v miestach na to určených počas dňa a psíčkari by okrem toho mali dávať pozor na svojich domácich miláčikov a nemali by ich púšťať z vôdzky, aby mohli utiecť osviežiť sa do vodnej plochy, v ktorej môžu byť aligátori.