Závažné zistenie o ľuďoch, ktorí prekonali COVID-19: Až tretina z nich trpí týmito problémami

LONDÝN - Každému tretiemu z viac než 230 000 skúmaných pacientov, ktorí prekonali COVID-19, boli do šiestich mesiacov diagnostikované neurologické či psychiatrické ťažkosti, uvádza štúdia zverejnená v odbornom časopise The Lancet Psychiatry. Ide zatiaľ o najrozsiahlejší výskum vplyvu covidu na mentálne zdravie.

Autori štúdie analyzovali elektronické zdravotné záznamy 236 3979 pacientov po covide-19, väčšinou Američanov, a zistili, že diagnózu jedného zo štrnástich častých neurologických či psychiatrických ochorení dostalo 34 percent z nich. V kontrolnej skupine vedci skúmali pacientov, ktorí prekonali chrípku a respiračné ochorenie. Najčastejším problémom, ktorý bol pozorovaný u 17 percent osôb po covide, boli úzkosti, u 14 percent sa vyskytli afektívne poruchy. V priemere menej časté u skúmanej vzorky ľudí bolo krvácanie do mozgu (0,6 percenta), cievna mozgová príhoda (2,1 percenta) a demencia (0,7 percenta skúmaných). Ich výskyt bol ale vyšší u ľudí, ktorí mali ťažký priebeh. Mozgová príhoda bola diagnostikovaná siedmim percentám pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti a demencia takmer dvom percentám z nich.

Zdroj: Getty Images

"Výsledky nášho výskumu ukazujú, že ochorenia mozgu a psychické problémy sú častejšie po prekonaní covidu-19 než po chrípke a respiračných infekciách," skonštatoval Max Taquet, psychiater z Univerzity v Oxforde, ktorý sa podieľal na vedení štúdie. Upresnil, že nedokázala určiť, ktoré biologické alebo psychologické mechanizmy konkrétne za vyšším výskytom potiaží stoja, a zdôraznil, že je ešte potrebné ďalšie skúmanie príčin, aby im bolo možné predchádzať.

Problémy ako úzkosti by mohli byť zapríčinené stresom zažívaným pri ochorení alebo hospitalizácii, zatiaľ čo cievna mozgová príhoda či demencia by mohli súvisieť s biologickým vplyvom samotného vírusu alebo reakciou tela na infekciu, uviedli podľa BBC výskumníci. Napriek tomu, že pre jednotlivca je riziko väčšiny spomínaných ochorení či potiaží malé, vplyv na celú populáciu by mohol byť kvôli rozsahu padémie covidu značný, varoval ďalší spoluautor výskumu Paul Harrison.