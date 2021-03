VIDEO Kulturista opäť šokoval: Rozviedol sa so sexbábikou, toto je jeho najnovší objekt vášne

NURSULTAN - Kazašský kulturista Jurij Toločko, ktorý sa koncom minulého roka zviditeľnil sobášom so sexuálnou bábikou, nedávno priznal, že vo vzťahu mladomanželov to vážne zaškrípalo. Bolesť z rozchodu mu pomáha prekonať nová spoločníčka.

Toločko vlani v decembri vyvolal poriadny rozruch tým, že sa oženil s umelou bábikou menom Margo. Krátko po tom ale na Instagrame oznámil, že Margo musí ísť do opravy. Už v tom čase záletný manžel priznal, že sa obzerá po nejakej náhradníčke, ktorá by ho potešila v období manželkinej neprítomnosti. Problémy nakoniec vyústili do rozpadu vzťahu. Svojim fanúšikom teraz predstavil novú partnerku.

"Na rozvod mám konkrétny a závažný dôvod. Zatiaľ však nie som pripravený o tom hovoriť. Je to pre mňa ťažké. Investoval som do nášho vzťahu veľa času a úsilia, zvykol som si na ňu, prežil som s ňou dva a pol roka môjho života. A teraz si ťažko uvedomujem, že už nie je. Naozaj to bolí. Nie každý to pochopí, pre niektorých je to iba bábika, ale cítil som sa s ňou dobre," vysvetľuje kulturista.

Zdroj: Instagram/yurii_tolochko

Jurij teda otvorene priznáva, že Margo je už minulosť a že ju nahradila nová sexuálna hračka Lola s hlavou ženy a telom sliepky. Toločko sám seba charakterizuje ako pansexuála, čiže niekoho, kto sa dokáže zamilovať do postavy, obrazu či duše.