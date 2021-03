FOTO Pikantná spoveď dvojnásobnej matky: Nevie sa nasýtiť sexu, priateľ jej absolútne nestíhal

Trénerka a dvojnásobná mama Tracy sa rozhodne netají svojím obrovským sexuálnym apetítom. Nedávno o ňom porozprávala v relácii The Sex Clinic. Otvorene prezradila, že keďže teraz kvôli pandémii koronavírsu pracuje z domu, môže kedykoľvek masturbovať. Takéto libido si však vyžiadalo svoju daň v podobe opakovaného rozchodu s jej priateľom. "Vydržal so mnou päť mesiacov a potom som ho doslova odrovnala," vyhlásila blondínka. Zároveň ju vraj ale priateľ podporil, aby vyhľadala odborníka a zistila, či nie je závislá od sexu.

Po odvysielaní šou sa na Kissovú zniesla vlna kritiky. Mnoho žien sa obáva, že podobné správanie, ako má ona, budú od nich očakávať vlastní manželia. "V televízii mi povedali, že som úplne normálna a ako žena sa za svoje vysoké libido nemusím hanbiť," vysvetlila Tracy, ktorá verí, že jej veľký sexuálny apetít je výsledkom hormonálnej nerovnováhy a je to niečo, o čom by mala byť schopná diskutovať bez obáv z odsúdenia inými ľuďmi. "Mali by sme otvoriť diskusiu, vedieť, ako a kde získať pomoc, ak cítime, že to potrebujeme. Taktiež by sme mali byť slobodní a schopní komunikovať o svojich obavách so zdravotníkmi, priateľmi a našimi najbližšími a nie ticho trpieť."

Tracy na záver dodala, že keď sa podelila so svojimi sexuálnymi obavami s ostatnými, získala veľa odpovedí a patričnú pomoc. Vďaka tomu sa mohla posunúť vo svojom živote ďalej a nájsť si niekoho, kto dokáže akceptovať jej nezvyčajne veľkú chuť na sex.