Ľudia nemôžu spávať kvôli hlasno sexujúcej susede: Poslali drsný ODKAZ, odpoveď nymfomanky

Ľudia už mali dosť hlasno sexujúcej susedy a rozhodli sa jej adresovať pár priamych slov o tom, aká je otravná. V liste, ktorý bol zverejnený na stránke Reddit, sa okrem iného píše, že steny bytu sú tenké ako papier a počuť cez ne hlasnú vravu aj hudbu. Najhoršie je ale asi to, že sa nechtiac stali svedkami aj susediných pravidelných sexuálnych eskapád, píšu miestne médiá.

Zdroj: Getty Images

"Zobudili sme sa dnes v noci okolo pol jednej na podivné zvuky. Znelo to ako stonanie, bolo to strašné. Veľmi rýchlo sme zistili, že sprevádzajú sex. Keď ste skončili, začali ste sa nahlas smiať a s milencom ste sa potom rozprávali ešte do skorých ranných hodín. Počuli sme doslova každé vaše slovo. Mohli by ste sa, prosím, do budúcnosti, stíšiť?" apelujú obyvatelia na susedku. Ich deti sú vraj z týchto zážitkov traumatizované a nemôžu spávať. Obyvatelia mladej žene odkázali, že ak sa neutíši, zverejnia jej identitu aj presnú adresu, kde býva.

Žena vyjadrila v komentároch pod príspevkom svoje zdesenie nad tým, ako postupovali jej susedia. Zároveň však priznala, že nemá v úmysle púšťať sa s nimi do sporu. "Nechcem ich rušiť pri spaní a určite nechcem, aby ma počuli pri sexe. Takže sa, samozrejme, budem snažiť byť v budúcnosti tichšie a budem si zatvárať okná," napísala.