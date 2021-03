FOTO Blondínka je posadnutá šetrením peňazí: Neuveríte, aký hnus robí, aby nemusela platiť

Speváčka pôsobiaca v rockovej kapele Goldy Locksová prehovorila o tom, čo ju naučilo nízkonákladové cestovanie. Keďže si musela dávať pozor na každý cent, naučila sa perfektne šetriť. Dnes sa otvorene priznáva k tomu, že je šetrením peňazí doslova posadnutá. "Ohľadom sporenia som rovnako vášnivá, ako vo vzťahu k hudbe. Vnímam to ako životný štýl," vyhlásila v relácii Extreme Cheapskates (Extrémni držgroši) televízie TLC.

Locksová neustále hľadá nové spôsoby, ako ušetriť. Svojim kamarátom podľa vlastných slov účtuje peniaze za to, že ich niekam odvezie. Kolegom muzikantom dokonca účtuje takmer 50 centrov za míľu (1,6 kilometra) jazdy na svojej dodávke. Tvrdí, že sledovanie výdavkov na dodávku jej každý mesiac na turné ušetrí viac ako 580 eur. Peniaze nemíňa ani po koncerte, keď spolu s inými hudobníkmi zájde na drink. Žiadny si však nekúpi, ale do svojho pohára prelieva nedopité nápoje ostatných ľudí. Ak chce niečo "silnejšie", preleje si tekutinu rozliatu na pivných podložkách pri bare do pohára.

Goldy tiež často navštevuje miestnu práčovňu, aby si zobrala všetky voľné ponožky, ktoré sú v zložke "straty a nálezy". Tieto ponožky následne používa ako hygienické vložky, čo považuje za nákladovo efektívnejšie a ekologickejšie, a to aj napriek varovaniu lekára pred možnými rizikami. Keď je v práčovni, rada niekomu prihodí svoju bielizeň, aby ušetrila peniaze aj za opratie. "Mám práčku a sušičku, ale stojí to tri až päť libier na vodu a energie na to, aby som vyprala také množstvo bielizne. Tak prečo by som to nemohla robiť takto?" uvažuje nahlas. Umelkyňa dodala, že keď začínala v biznise, bolo nevyhnutné ušetriť každý možný cent, a tento prístup je v nej zakorenený dodnes.