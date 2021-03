Vedci chystajú záložný plán pre prípad katastrofy na Zemi: Toto má zachrániť ľudstvo

NEW YORK - Našu planétu ohrozujú prírodné katastrofy, sucho, asteroidy, jadrová vojna a ďalšie pohromy. Vedci sú preto presvedčení, že si ľudstvo musí vytvoriť poistku pre svoju ďalšiu budúcnosť a prežitie. Jej základ by mala tvoriť spermobanka na Mesiaci, napísal spravodajský server The New York Post.

Pod povrchom Mesiaca by mali byť uložené pohlavné bunky 6,7 milióna pozemských druhov vrátane ľudí. "Zem je prirodzene nestabilné prostredie," uviedol autor štúdie Jekan Thanga, ktorý spoločne so svojím tímom z Arizonskej univerzity s týmto plánom prišiel.

Kvôli nestabilite našej planéty by akékoľvek úložisko na Zemi uchovávané vzorky dostatočne neochránilo. A preto vedci navrhujú vytvoriť akúsi Noemovu archu na Mesiaci, a to čo najskôr. Reproduktívne bunky by mali byť uložené v kryomoduloch, teda hermeticky uzavretých schránkach s hlboko zmrazeným obsahom, a umiestnené v nedávno objavených mesačných šachtách, ktorými podľa vedcov pred miliardami rokov prúdila láva. Tieto tunely siahajú 80 až 100 metrov pod povrch a poskytujú tak už pripravené útočisko pod povrchom Mesiaca, ktorý ohrozujú veľké výkyvy teplôt, rovnako ako meteority a radiácia.

Koncept archy už využíva globálny sklad rastlinných semien Svalbard na nórskom ostrove Západné Špicberty za polárnym kruhom. V sklade vyhĺbenom do skaly je uložených 992 000 jedinečných vzoriek, každá zastúpená priemerne 500 semenami. Plán so spermobankou môže vyzerať ako niečo zo sci-fi literatúry či filmov, ale výskumníci Arizonskej univerzity vypočítali, že poslať na Mesiac kryogenicky zmrazené vzorky spermií, vajíčok a semien by bolo vykonateľné. Všetky vzorky by sa dali na Mesiac dopraviť v rámci 250 letov. Pre porovnanie - stavba Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) vyžadovala 40 letov do vesmíru.