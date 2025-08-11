Šokujúci objav: VIDEO Pod tureckým jazerom našli mesto staré 12-tisíc rokov, mohlo stáť za príbehom o Noemovej arche!

TURECKO – Pod hladinou jazera Van, neďaleko mesta Gevaş a približne 240 kilometrov od pohoria Ararat, kde podľa Biblie pristála Noemova archa, leží dávne mesto, ktoré by mohlo zmeniť chápanie jedného z najznámejších biblických príbehov. Hoci bolo objavené už v roku 1997 tureckým podvodným filmárom Tahsinom Ceylanom, jeho historický význam sa plne odhalil až teraz vďaka archeológom, ktorí ho zasadili do širšieho kontextu.
Podľa archeológa Matthewa LaCroixa ide o jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk vôbec. V pol kilometra dlhom komplexe sa nachádza kamenná pevnosť aj kruhové chrámy so symbolom „Kvetu života“ – rovnakým, aký sa objavuje v ruinách v Peru a Bolívii. Takáto kamenárska práca podľa odborníkov presahuje možnosti civilizácií posledných šiestich tisícročí, informuje Unilad.
Historici predpokladajú, že mesto pochádza z obdobia pred poslednou dobou ľadovou, teda spred približne 12-tisíc rokov. Podľa teórie mohlo ísť o vyspelú civilizáciu, ktorej príbeh o veľkej potope sa neskôr pretavil do biblického rozprávania. Podobné mýty o kataklizmatickej povodni sú známe aj zo starovekých textov, kde preživších nazývajú Ziusudra či Utnapištim.
Výskum ukazuje, že erupcia sopky Nemrut mohla zablokovať rieku Mirat a spôsobiť obrovskú záplavu počas obdobia Younger Dryas – náhleho klimatického ochladenia na prelome 12. a 11. tisícročia pred n. l. Podľa LaCroixa môže byť práve táto udalosť historickým základom legendy o Noemovej arche.