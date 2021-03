FOTO Milenci sa nechceli rozísť, podujali sa na šialený experiment: Zvládol by ho len málokto!

Tridsaťtriročný internetový predajca áut a 28-ročná kozmetička sa k sebe pripútali na Valentína. Odvtedy získali na Instagrame tisícky sledovateľov. "S každým dňom je to lepšie a lepšie, čo sa týka telesného pohodlia. Čím ďalej, tým viac si na to zvykáme a je to stále jednoduchšie," vyhlásil Oleksander.

S nápadom prišiel, keď mu priateľka povedala, že sa s ním chce rozísť. "Rozchádzali sme sa jeden či dvakrát týždenne. Keď potom pri jednej hádke Vika zas povedala, že sa musíme rozísť, odpovedal som, že v tom prípade ju k sebe priviažem." Jeho partnerka to najprv odmietla, ale neskôr zmenila názor. "Rozhodla som sa, že to pre mňa bude zaujímavý experiment, že to prinesie nové výrazné emócie, ktoré som dovtedy nezažila," vysvetlila dievčina.

Partneri sú k sebe pripútaní už mesiac. Nemajú žiadny osobný priestor a robia spolu úplne všetko, od nákupu potravín až po fajčiarske pauzy. Dvojica zverejňuje na Instagrame fotky znázorňujúce idylickú koexistenciu, doplnenú komentármi zdôrazňujúcimi dôležitosť vzájomného rešpektu a porozumenia. Objavili sa už aj v ukrajinskej televízii.

Niektorí ľudia tento bizarný nápad chvália, iní sú zvedaví, ďalší zas vyjadrujú skepsu. Medzi najpálčivejšími otázkami je tá, ako chodia milenci na toaletu. Jeden vraj čaká predo dvermi s rukou vo vnútri miestnosti. Oleksander a Viktorija tvrdia, že napriek tomu, že medzi nimi stále občas vzniká napätie, prišli na nové spôsoby, ako sa s ním dá vysporiadať. "Hádky nezmizli. Ale keď sa dostaneme do slepej uličky a nedarí sa nám dosiahnuť porozumenie, jednoducho prestaneme rozprávať namiesto toho, aby sme si začali baliť veci a odchádzať," uzavrel mladík.