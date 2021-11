Svetlana (37) podstúpila kozmetický zákrok: Otrasné následky na FOTO! Z krásky sa stal prízrak

Svetlana z Ruska tvrdí, že kozmetické ošetrenie, ktoré podstúpila, malo opačný účinok, ako si želala. Podľa jej slov v dôsledku ošetrenia „nenávratne zostarla o 10 rokov“. „Moja koža ochabla ako handra. Spojenie kože s lebkou, takzvané väzy tváre, zmizlo,“ prezradila podľa news.com.au Svetlana. V jej prípade sa v Rusku začalo trestné konanie, ale Svetlana tvrdí, že jej milostný život a kariéra boli zničené a prehovorila, aby varovala ostatné ženy. „Je to veľmi strašidelné. Ako keby ste boli zabití, rozkladáte sa a vidíte to každý deň v zrkadle. Je to, akoby sa vaša tvár roztápala a vy to neviete zastaviť. Lekári nevedia, ako to liečiť,“ vysvetlila Svetlana.

Zdroj: profimedia.sk

Jej problémy sa začali, keď jej kozmetologička odporučila odstrániť staré liftingové gélové implantáty injekciami Longidazy. Ide o ruskú drogu s viacerými použitiami, ktorá bola tento rok schválená na použitie v mnohých západných krajinách. Svetlana povedala, že vyhľadala liečbu, pretože jej vtedajší priateľ údajne stále „žartoval“, že je „stará“ a že si nájde mladšiu milenku. Svetlana, ktorá je architektkou, však povedala, že keď podstúpila operáciu, priateľ sa s ňou rozišiel, keď sa zákrok pokazil.

Zdroj: profimedia.sk

Liek „zničil kolagén“ na jej tvári, čo spôsobilo, že jej „pokožka bola ochabnutá“. V marci 2020 navštívila chirurga, ktorý ju uistil, že Longidaza rozloží prebytočný gél pod kožou pod jej očami. Absolvovala aj iné liečby vrátane vpichovania gélu do líc a do nosoústnej ryhy. Dostala enzým a hyalurónovú výplň. „Večer som išla k zrkadlu a videla som, že moja tvár sa začala meniť. Pokožka pod očami mi vyschla a doslova sa prepadla. Ráno sa objem vysušeného tkaniva pod očami ešte zväčšil. Nastali rýchle zmeny, každú hodinu sa mi menila tvár. Do troch dní bola úplne suchá nielen pod očami, ale aj na horných viečkach. Obočie mi kleslo, vonkajšie kútiky očí klesli. Nevedela som pochopiť, čo sa deje,“ uviedla.

Svetlana varuje ostatné ženy

Následne jej bolo povedané, že Longidaza, alergénne liečivo proti jazvám, zožiera jej tkanivá. „Vtedy som si neuvedomila, že je to nezvratné,“ prezradila. Jej kozmetologička Irina Freimanisová jej následne vstrekla viac gélu, no zároveň použila viac nového lieku, pričom tentoraz jej poskytla liečbu zadarmo. Nové výplne Svetlane spôsobili bolesť, ale nevyriešili zhoršujúci sa problém. „Po všetkých týchto injekciách som každý deň videla v zrkadle inú osobu. Bolo jasné, že prebieha nejaký chemický proces a tvár sa mení. Toto bolo naozaj strašidelné,“ uviedla. Chirurgovia a oftalmológovia ju varovali, že v dôsledku poškodenia očného okolia sa jej poškodí zrak. „Prestala som komunikovať s ľuďmi, uzavrela som sa. Každý sa ma pýtal, čo sa mi stalo, prečo sa na seba nepodobám, čo mám s očami. Naďalej som veľmi opúchala a prestala som vychádzať z domu, aby som nikoho nevystrašila,“ prezradila Svetlana.

Zdroj: profimedia.sk

Ruský vyšetrovací výbor teraz prípad preveruje a Svetlana bola podrobená lekárskej kontrole. Jej kozmetologička totiž prípad spochybňuje. „Choď a dokáž, že som ti dal injekciu Longidazy,“ povedala Svetlane v tajne nahranom videu. Tá teraz trpko ľutuje, že podstúpila liečbu. Dúfa, že zdieľaním svojho príbehu varuje ostatné dievčatá a ženy pred tým, čo sa im môže stať. „Chcela som len napraviť minimálne zmeny súvisiace s vekom, ale ani len som nepomyslela na to, že moja tvár bude zničená takým spôsobom, že ma to bude stáť celý život,“ uviedla Svetlana. Longidaza sa v Rusku a susedných krajinách vo veľkom používa už 15 rokov. Využíva sa v pneumológii, urológii, používa sa na liečbu pacientov s Covid-19 a pri prekonávaní problémov s dýchaním. Niektorí dokonca hovoria, že má určité využitie v kozmetológii.