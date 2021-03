Z nemotorného albatrosa sa stala internetová hviezda: VIDEO jeho pristátia je hitom

Video, ktoré bolo nahraté v prírodnej rezervácii Taiaroa Head v Dunedin na Južnom ostrove, nakrútila kamera Royal Albatros Cam prenášajúca nepretržité zábery na web All About Birds. Zachytáva albatrosa, ako pred zrakmi mláďaťa sediaceho v hniezde po nepodarenom pristátí chvíľu nemohúcne máva nohami vo vzduchu, než sa mu podarí otočiť a vstať.

Nothing to see here: A livestream camera at New Zealand's Taiaroa Head nature reserve captured a Royal Albatross faceplanting in an attempted landing and then quickly righting itself before walking away from the camera as another sits calmly. pic.twitter.com/LmIZqzPiWB