FOTO vrany spôsobilo ošiaľ a ľudia sa nevedia dohodnúť: Pravda je úplne iná, než akú vidíte

Je dôležité dokázať sa odreagovať. Výborným spôsobom relaxu sú napríklad optické klamy. Ak máte chvíľu, zadívajte sa na fotografiu nižšie. Aké zviera vidíte na obrázku? A je to vôbec očný klam?

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD