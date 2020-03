VIDEO Pre koronavírus vypustili zvieratá von! Pozrite sa, ako milujú slobodu

Tučniaky žijúce v chicagskom akváriu majú dovolené túlať sa po priestore a sledovať veci, ktoré by inak nemali možnosť vidieť. Aj toto zariadenie je totiž kvôli šíriacej sa pandémii zatvorené do 29. marca ako súčasť preventívnych opatrení. Vedenie akvária sa všetkým svojim návštevníkom ospravedlnilo a zároveň ich ubezpečilo, že o zvieratá je stále dobre postarané a dohliadajú na ne opatrovatelia a veterinári. Následne na Twitteri zverejnili video, ktoré zachytáva voľný pohyb tučniakov po areáli. Poriadne si to užívali.

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl