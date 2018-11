Číňan nakupoval opitý: Tomu, čo si vybral z online shopu, neuveríte

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PEKING - Existuje veľa vecí, ktoré netreba robiť s povestnou opicou za krkom, ako napríklad volať svojím ex. Ďalšie na zozname by malo byť nakupovanie. Inak môže človek dopadnúť ako jeden Číňan, ktorý sa opil na Deň nezadaných, čo je zľavová akcia internetového predajcu Alibaba. Po pár klikoch v e-shopoch skončil nielen s oblečením, ale aj so živým prasaťom, pávom a s obrím mlokom. Napísal to denník South China Morning Post.