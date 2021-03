Korenina, hojne používaná v ázijskej kuchyni, sa pomaly ale iste zakráda do slovenských domácností. Ak stále patríte medzi tých, ktorí dávajú prednosť iným dochucovadlám, veľká škoda. Ak by ste zaradili kurkumu do jedálníčka, vaše telo si všimne zmenu a zareaguje!