Lekár vysvetľuje, prečo by ste nikdy nemali zadržiavať prdenie: Ak to robíte, stane sa TOTO

LONDÝN - Takmer určite ste sa už aj vy dostali do situácie, kedy ste museli zadržať svoje plyny. Podľa odborníka s tým ale musíte okamžite prestať. V opačnom prípade si koledujete o niekoľko zdravotných komplikácií. Ďalší expert zas prezradil, prečo by ste si mali umývať zuby pred raňajkami a v žiadnom prípade neustielať posteľ ihneď po prebudení.

Poznáte to, ste na pracovnom stretnutí alebo rande, keď na vás príde potreba uľaviť si. S hrôzou si to uvedomíte a nemáte na výber, musíte plyny zadržať. Priemerný človek údajne prdí dvadsaťkrát denne. Praktický lekár Faraz vo svojom videu na TikToku vysvetľuje, prečo by ste nemali v žiadnom prípade zadržiavať svoje plyny. Zadržané plyny totiž z vášho tela vyjdú tak či tak, a to cez ústa. Namiesto klasického uľavenia si si teda s veľkou pravdepodobnosťou grgnete. "Každý vypúšťa plyny, áno, mám na mysli všetkých. Plyn sa prirodzene vytvára v žalúdku ako odpadový produkt trávenia. Zmieša sa so vzduchom, ktorý prehltnete, keď jete alebo pijete," vysvetlil proces ich tvorby. Pokiaľ ale často tieto plyny zadržiavate, hrozí vám pálenie záhy, nadúvanie či bolesti brucha.

Zdroj: Getty Images

Ďalším TikTok expertom, ktorý sa podelil o svoju múdrosť, je doktor Karan Raj. Nedávno vo svojom videu vysvetlil, prečo by ste si mali umývať zuby ešte pred raňajkami a nie po nich, ako sa väčšina z nás domnieva. "Čistenie zubov pred raňajkami pokryje vašu sklovinu ochrannou bariérou proti kyselinám v jedle," objasnil Raj. Čistenie zubov pred jedlom tiež pomáha naštartovať produkciu slín, ktoré odbúravajú jedlo a prirodzene zabíjajú škodlivé baktérie v ústach. "Čistenie zubov po raňajkách môže v skutočnosti pokryť zuby zvyškami kyslého jedla, a to môže oslabiť vašu sklovinu," dodal odborník.

V ďalšom zo svojich príspevkov Raj prezradil, prečo by ste si nemali ustieľať posteľ hneď po prebudení. "Keď si ráno usteliete posteľ, zachytíte roztoče, ktoré sa tam nahromadili cez noc. Tieto mikroskopické dravce, ktoré sú dlhé necelý milimeter, sa živia šupinami ľudskej pokožky a darí sa im vo vlhkom prostredí," povedal vo videu. Ľudské telo sa počas spánku prirodzene zahreje a spotí, kvôli čomu sa stáva hlavným cieľom roztočov. To môže ďalej spôsobovať astmu alebo iné príznaky alergií. Takže ráno ustlané postele zachytia všetku túto vlhkosť a poskytnú domov pre 1,5 milióna týchto miniatúrnych tvorov.