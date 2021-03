Fatálna chyba! Žene transplantovali pľúca infikované KORONAVÍRUSOM, neprežila

ANN ARBOR - Prípadová štúdia zverejnená v časopise The American Journal of Transplantation analyzuje prípad pacientky, ktorá zomrela po transplantácii pľúc infikovaných koronavírusom. Udalosť z nemocnice v Ann Arbor v americkom štáte Michigan je zatiaľ jediná v USA. Lekári sa však v súčasnej pandemickej situácii čoraz viac zaoberajú problematikou darcovstva a poukazujú na nevyhnutnosť zvýšenej kontroly darovaných orgánov.

V Michigane zomrela pacientka 61 dní po transplantácii pľúc, ktoré boli infikované koronavírusom, informoval portál NBC News. Nič totiž nenasvedčovalo tomu, že darkyňa, ktorá sa smrteľne zranila pri dopravnej nehode, bola pozitívna. Röntgen jej hrudníka bol čistý a testovanie z výteru nosa potvrdilo negatívny výsledok. Lekári vo Fakultnej nemocnici v Ann Arbor, kde pacientka podstúpila transplantáciu, však začali tieto výsledky koncom minulého roka spochybňovať, keď sa jej stav zhoršil. Dospeli tak k záveru, že darkyňa mala COVID-19, pričom ďalšie hľadanie súvislostí ukázalo, že jej pľúca infikovali nielen pacientku, ale aj chirurga. Išlo tak vôbec o prvý potvrdený prípad pacienta infikovaného darovaným orgánom. "Chceme, aby si komunita zaoberajúca sa transplantáciami uvedomila, že sa to môže stať. Zároveň je možno urobiť mnoho krokov, aby sme zlepšili covid skríning darcov," uviedol chirurg Jules Lin z Univerzity v Michigane.

Zdroj: Getty Images

Zverejnená správa uvádza, že zdravotnícki pracovníci by mali zvážiť testovanie darcov pľúc na koronavírus pomocou vzorky z dolných dýchacích ciest presahujúcich do pľúc, čiže nie z výteru z nosa. Týmto invazívnym spôsobom sa v súčasnosti testuje asi iba tretina darovaných pľúc. David Klassen z organizácie United Network for Organ Sharing, ktorá riadi národný systém transplantácií orgánov, uviedol, že prípad z Michiganu bol veľmi významný a na základe neho by sa mali minimalizovať všetky predpoklady na to, aby sa niečo podobné zopakovalo v budúcnosti. Bruce Nicely z organizácie pre obstarávanie orgánov Gift of Life Michigan uviedol, že veľa laboratórií odmietalo odoberať vzorky z dolnej časti pľúc na začiatku pandémie z obavy, že tento postup môže prispieť k šíreniu koronavírusu.

Zdroj: gettyimages.com

Z takmer 40 000 transplantácií orgánov vykonaných v USA v minulom roku bola operácia v Michigane jediným potvrdeným prípadom, kedy sa príjemca orgánu nakazil od darcu koronavírusom. Podľa infektológa a autora štúdie Daniela Kaula by nemal odrádzať ľudí od transplantácie, ktorá by im mohla zachrániť život. Kaul podotkol, že príjemkyňa orgánu trpela chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a samotnú operáciu zvládla úspešne. Jej stav sa zhoršil po niekoľkých dňoch. Dostala horúčku a zápal pľúc, mala nízky krvný tlak a lekári si neboli istí, čo sa deje. Keď testovanie na koronavírus potvrdilo pozitívny výsledok, pozreli sa na pľúca darkyne. Vzorka odobratá z nosa bola pred transplantáciou negatívna, takže potrebovali nájsť spôsob, ako znova otestovať darcu. Nakoniec dostali presne to, čo potrebovali, čiže vzorku z dolných dýchacích ciest zosnulej ženy. Michigan Medicine zhromažďuje vzorky od darcov pľúc, aby ich testovali, nie však na COVID-19, ale na ureaplasmu. Z testov vyplynulo, že darkyňa bola skutočne infikovaná vírusom, pričom analýza génovej sekvencie ukázala, že prijímateľka sa nakazila z darovaných pľúc. Infikoval sa aj doktor Lin, ktorý mal počas transplantácie na sebe chirurgické rúško. Odborníci preto odporúčajú, aby transplantačné centrá zvážili výhody nosenia respirátorov N95 počas celej operácie, a to aj v prípade, keď je darca negatívne testovaný na koronavírus. Lekári teraz dúfajú, že táto prípadová štúdia presvedčí ich ďalších kolegov, aby aj napriek logistickým ťažkostiam posilnili svoje normy testovania koronavírusu u darcov orgánov.