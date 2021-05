Muž porazil ťažký COVID: Z jeho zážitku na nemocničnom lôžku budete mať zimomriavky aj vy

Automechanik Norberto Di Natale sa minulý rok v októbri infikoval koronavírusom a predpokladá, že k tomu pravdepodobne došlo v garáži, pretože bol veľmi opatrný a trávil čas iba doma a v práci. Najskôr ho z nemocnice prepustili, pretože jeho stav sa zlepšoval, ale neskôr bol opäť hospitalizovaný s obojstranným zápalom pľúc. Na nemocničnom lôžku bol viac ako mesiac.

Práve počas druhého pobytu u neho došlo k zástave srdca a sám hovorí, že bol "niekoľko minút mŕtvy". Vraj si pamätá, ako počul, že mu srdce jednoducho prestáva biť a o chvíľu už zbadal svetlo na konci tunela. „Je to niečo, čomu by ste neverili, ale je to tak a je to veľmi šokujúce,“ opisuje svoju skúsenosť. „Počul som o tom veľa od iných ľudí, keď hovorili, že na konci tunela je svetlo. Videl som presne to isté.“

Zdroj: FB/Reprofoto/Somos Pergamino

Lekárom sa nakoniec podarilo zachrániť. Norberto uvádza, že dostával plazmovú terapiu a počas prvých dvoch dní zomreli obaja pacienti, s ktorými bol na izbe. „Jeden zomrel v piatok, druhý v sobotu, takže som predpokladal, že som na rade,“ hovorí muž. Lekári sa v jeho prípade rozhodli pre indukovanú kómu a intubáciu a rodine oznámili, že im "nezostáva nič iné, iba sa modliť".

Po prepustení z nemocnice sa zotavoval dva mesiace doma, ale hovorí, že zatiaľ nie je úplne v poriadku a celkovo schudol 19 kilogramov. „Chcem sa za všetko veľmi pekne poďakovať zdravotníkom, pretože robili, čo mohli.“