Pikantná SPOVEĎ: Slobodná matka kvôli pandémii pracuje ako eskort, uspokojuje aj vystresovaných lekárov

BRISTOL - Štyridsaťštyriročná rodáčka z Bristolu zverejnila svoj príbeh, v ktorom opísala, ako jej do života zasiahla pandémia koronavírusu. Jej pikantné rozprávanie, ktorým, mimochodom, riskuje opletačky so zákonom kvôli porušovaniu opatrení, odzrkadľuje komplikovanú situáciu, v akej sa v súčasnosti nachádzajú nielen tisícky žien, ale aj zdravotníci, podnikatelia a manželské páry.

Angličanka, ktorá vystupuje pod pseudonymom Emma Jefferiesová, vyzerá ako každá iná obyčajná mama, ktorá každé ráno s úsmevom zdraví svojich susedov. Za zatvorenými dverami však bývalá riaditeľka úspešnej spoločnosti vedie dvojitý život. Pred časom požiadala štát o finančnú pomoc, ale bola jej zamietnutá. Nemala tak peniaze pre bežné fungovanie domácnosti a pre svoju jedenásťročnú dcéru. "Na začiatku minulého roka vyzeralo všetko veľmi dobre. Práve som opustila firmu v Bristole, kde som pracovala štrnásť rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba a založila si vlastnú. V marci však prišla pandémia a všetko sa zmenilo. Prišla som o prácu. Do leta som to ešte zvládla potiahnuť z úspor, ale tie sú už preč," začína svoje rozprávanie.

Slobodná mamička, ktorá sa zúfalo snažila získať peniaze na živobytie, tak začala napriek prijatým opatreniam poskytovať eskortné služby. Podľa jej slov už spala s 32 mužmi vrátane vystresovaných lekárov z prvej línie, depresívnych bohatých podnikateľov zápasiacich s upadajúcim biznisom, ako aj zúfalých ženatých mužov, ktorým sa kvôli sociálnej izolácii rozpadlo manželstvo. Napriek riziku pokuty Emma tvrdí, že počas približne stovky stretnutí zarobila zhruba 10 000 libier (cca 11 400 eur). Je, bohužiaľ, len jednou z mnohých žien, ktoré uvažujú o finančnom prilepšení cez sexuálny biznis. V prieskume agentúry Save The Student sa uvádza, že desať percent opýtaných študentov pripúšťa, že by kvôli finančnej kríze uvažovali o sexuálnej práci. V podobnej zúfalej situácii bola aj Jefferiesová, a preto navštívila web Seeking Arrangement. "Normálne by som to neurobila, ale keď som sa na to pozrela, zdalo sa mi, že je to jednoduchý spôsob, ako sa dajú rýchlo zarobiť peniaze," vysvetľuje.

Zdroj: thinkstock.com

Muži platia mesačné členstvo a môžu posielať správy dievčatám, ktoré im ponúkajú priateľstvo alebo spoločnosť. Emma si vytvorila používateľské meno, ktoré naznačovalo, že túži po dobrodružstve a je v domácnosti. Odvtedy je uväznená v tejto existencii. Najskôr sa vraj stretla s mužmi, s ktorými posedela na káve alebo sa s nimi stretávala v aute. Niektorí boli aj u nej doma. Po prvom sexe s klientom sa cítila špinavá a použitá, ale postupne to vraj vytesnila a nemyslela na to, čo sa deje. Vo svojom rozprávaní pre denník The Sun zároveň odhaľuje, ako ľudia porušujú nariadenia, stretávajú sa a vyhľadávajú sexuálne služby, len aby sa odreagovali od problémov spojených s pandémiou. "Často ma navštevujú vyčerpaní lekári, ktorí sa potrebujú uvoľniť. Mnohí hovoria, že potrebujú iba niekoho, s kým sa stretnú, aby sa zbavili stresu pri ich náročnej práci. Jeden ošetrovateľ šiel autom päť hodín z Blackpoolu, len aby bol so mnou dvadsať minút v hoteli a vrátil sa späť do práce. Raz som mala lekára, ktorý mal prvé voľno po troch mesiacoch."

Zdroj: Getty Images

Britka však zároveň pripomína, že sa necíti veľmi bezpečne, pretože niektorí z jej zákazníkov sa chcú na nej doslova vybúriť a majú sklon k agresivite. Vždy má preto poruke nožnice, aby sa mohla brániť. Veľmi by však ocenila, keby mohla so všetkým prestať. Dúfala, že stretne niekoho, koho bude mať skutočne rada a kto je schopný dostatočne ju zabezpečiť, aby sa už nemusela stretávať s cudzími ľuďmi. Ale teraz vraj pochopila, že to nie je možné a tento biznis nie je film Pretty Woman.

Jefferiesová za stretnutie inkasuje od 50 do 300 libier. Priemer je 90 libier, pričom záleží na tom, kto je jej klient a čo od nej požaduje. Na jednom stretnutí dokonca zistila, že si ju nejaký klient tajne odfotil a fotografiu zdieľal na fóre pre mužov. "Bola som zdesená, keď som zistila, že muži si vytvorili fórum, aby diskutovali o ženách, ktoré stretli. My nemáme nič také, takže nikto nás neupozorňuje na to, či je klient skutočný a kto to vlastne je. Uvedomujem si, aké je to všetko nebezpečné, ale keď ste zúfalý, strach vás prinúti nemyslieť na to," uzavrela.