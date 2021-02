KORONAVÍRUS Česko nepôjde cestou Maďarska: Pri Sputniku V počkáme na schválenie v EÚ, uviedol Babiš

Český premiér Andrej Babiš

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys, Pool

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš (ANO) v stredu ráno vyhlásil, že v prípade ruskej vakcíny Sputnik V počká Česká republika na schválenie Európskou liekovou agentúrou (EMA). Nebude teda konať po vzore Maďarska, ktoré si túto očkovaciu látku objednalo po vlastnej osi. Rusko však podľa neho už agentúru EMA o schválenie požiadalo. Babiš to povedal pred odletom do Srbska, kde má spoločne so svojím zdravotníckym expertným tímom zbierať informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, informoval spravodajský server Novinky.cz.